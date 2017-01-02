Смертельна аварія у Києві: тіло пасажира довелося діставати рятувальникам

У неділю, 1 січня, в Києві на бульварі Дружби Народів у результаті серйозної аварії загинув молодий чоловік.

За словами свідків, автомобіль Toyota Crown, рухаючись у напрямку моста імені Патона, з незрозумілих причин наскочив на бордюр, вилетів на тротуар і врізався в освітлювальну опору. Удар припав на ліву сторону, повідомляє LB.ua.

Співробітники АЗС, біля якої сталася ДТП, допомогли водієві Toyota з правим кермом вибратися з авто, викликали "швидку допомогу" і рятувальників.

Пасажир, який сидів ліворуч від водія, отримав смертельні травми і помер на місці аварії. Щоб дістати тіло пасажира, знадобилася допомога рятувальників. Бійці аварійно-рятувального загону за допомогою спецінструменту розрізали кузов авто і передали тіло медикам.

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Водія госпіталізували з тяжкими травмами. У момент аварії на тротуарі не було випадкових перехожих, інакше наслідки могли бути ще більш сумними. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка повинна з'ясувати подробиці цієї аварії.