Смертельна доза – 10 грамів, – невідомі намагались отруїти противницю Путіна, яка покинула Росію

Будинок відомої російської журналістки Юлії Латиніної, яка є відомою противницею режиму Володимира Путіна, обприскали отрутами, які діють на нирки, печінку і легені.

За словами Латиніної, на прохання "Нової газети" була проведена відповідна експертиза.

Крім того, журналістка додала, що у її матері в результаті розприскування отруйної речовини розвинулася пневмонія. Вона не виключила, що її машину підпалили, щоб приховати сліди отруєння.

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Фталати відносяться до надзвичайно небезпечних речовин, які здатні утворювати небезпечні для життя концентрації навіть в незначних кількостях. Для захисту від парів фталатів застосовується промисловий протигаз.

Вчені також попереджають про високий ризик впливу таких речовин на структуру ДНК людини. Крім того, шкода фталатів проявляється через їхню токсичність для печінки і нирок, репродуктивних органів, ендокринної та нервової системи. Фталати можуть бути причиною: онкологічних захворювань,

– йдеться в поясненні експерта для газети.