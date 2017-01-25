Смертельна ДТП на Донеччині: "Краз" виїхав на зустрічну

На Донеччині трапилася потрійна ДТП, є загиблий.

Про це у Facebook повідомив голова Головного управління Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Аварія сталася на дорозі "Слов'янськ – Ізюм" біля повороту на с. Хрестище.

Автомобіль "Краз" їхав замикаючим в колоні, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома легковиками "Ауді" і "Ланос". В результаті зіткнення "Краз" та "Ланос" вилетіли в кювет. Водій "Ауді" від отриманих травм помер в лікарні. Водій "Ланоса" отримав легкі тілесні ушкодження,

– пояснив він.

Аброськін зазначив, що деталі трагедії уточнюють.

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