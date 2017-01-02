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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Смертельна ДТП під Харковом: загинула родина

13:27, сьогодні 1523 Читать новость на русском
Жахлива ДТП сталася поблизу Харкова
Жахлива ДТП сталася поблизу Харкова / Соцмережі

Близько 4 години ранку поблизу Харкова на Лозовенківському проспекті сталася страшна аварія за участю Mitsubishi Lancer и Audi Q7.

За інформацією поліції області, у результаті три людини загинули та ще двох госпіталізували.

Серед загиблих виявилися 30-річний водій Mitsubishi, його 34-річна дружина та їхній 16-річний син.

ДТП, Харків, авто

Додамо, 4-річну доньку сімейства госпіталізовано.

Крім того, до лікарні доправили водія автомобіля Audi. Наразі він перебуває у реанімації.

ДТП, Харків, авто

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Теги: Україна Жертви Харків Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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