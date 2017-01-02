Смертельна ДТП під Харковом: загинула родина

Близько 4 години ранку поблизу Харкова на Лозовенківському проспекті сталася страшна аварія за участю Mitsubishi Lancer и Audi Q7.

За інформацією поліції області, у результаті три людини загинули та ще двох госпіталізували. Серед загиблих виявилися 30-річний водій Mitsubishi, його 34-річна дружина та їхній 16-річний син. Додамо, 4-річну доньку сімейства госпіталізовано. Крім того, до лікарні доправили водія автомобіля Audi. Наразі він перебуває у реанімації. Читайте також: Смертельна аварія у Києві: тіло пасажира довелося діставати рятувальникам

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