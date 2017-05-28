Смертельна ДТП під Києвом: опублікували моторошні фото аварії (18+)

28 травня під Києвом на Одеській трасі сталася жахлива ДТП, під час якої одна людина загинула.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише dtp.kiev.ua. Згідно з повідомленням, Volkswagen на величезній швидкості врізався в Seat і Skoda.

Читайте також: Чому зіштовхнулися пасажирський та вантажний потяги на Хмельниччині

Водій ( 1975 року народження), який був за кермом Skoda, від отриманих травм помер на місці. Водій Seat у важкому стані, з відкритими переломами, терміново госпіталізований.

Крім того, постраждали жінка і її дитина, які перебували в автомобілі Ford. Саме в нього відкинуло Volkswagen.

Увага! Фото 18+