Смертельна ДТП сталася в Словаччині: з'явились моторошні фото

В Західній Словаччині на дорозі зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії 7 людей загинули.

Про це повідомило словацьке видання "Trend".

Інцидент стався зранку 14 жовтня. За попередніми даними поліції, відбулось лобове зіткнення двох машин – вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок аварії автобус виїхав з дороги та перекинувся.

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Відомо, що на час ДТП в салоні автобуса перебувало 8 людей. Правоохоронці встановили, що 6 жертв інциденту – медсестри, які повертались додому з Австрії.

Вижити в смертельній аварії вдалося тільки одному пасажиру автобуса. Жінка отримала важкі травми. Окрім цього, водій вантажівки отримав струс мозку, але його життю нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці встановлюють причину зіткнення та називають аварію найтрагічнішою за останній час.