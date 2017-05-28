Смертельне хобі чи самогубство: поліцейські встановлюють деталі інциденту в київському метро

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Вранці 28 травня в столичному метро загинув молодий чоловік. Він начебто звалився на дах потяга між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". А потім упав на рейки.
Зараз поліцейські намагаються встановити деталі смерті. Поки розглядають версію самогубства, також не виключено, що юнак був зачепером.
Зачепінг – популярна серед молоді екстремальна розвага. Хлопці та дівчата вилазять на дахи потягів або ж катаються між вагонами. А фото та відео таких своїх подвигів викладають в інтернет.
Читайте також: Моторошна аварія у Києві: водій після ДТП вчинив самогубство, – ЗМІ
Особу загиблого також не вдалося встановити. Адже він при собі не мав ані документів, ані телефону.
Відомі деталі інциденту журналістам розповів черговий поліцейський. Той зазначив, що хлопцю на вигляд 20-25 років. Він був зачепером і хотів проїхатися на даху потяга. Швидше за все, вдарився головою об міст і впав на рейки. Офіційно цю інформацію поки не вдалося підтвердити.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter