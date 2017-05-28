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Смертельне хобі чи самогубство: поліцейські встановлюють деталі інциденту в київському метро

22:11, сьогодні 549 Читать новость на русском

Вранці 28 травня в столичному метро загинув молодий чоловік. Він начебто звалився на дах потяга між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". А потім упав на рейки.

Зараз поліцейські намагаються встановити деталі смерті. Поки розглядають версію самогубства, також не виключено, що юнак був зачепером.

Зачепінг – популярна серед молоді екстремальна розвага. Хлопці та дівчата вилазять на дахи потягів або ж катаються між вагонами. А фото та відео таких своїх подвигів викладають в інтернет.

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Особу загиблого також не вдалося встановити. Адже він при собі не мав ані документів, ані телефону.

Відомі деталі інциденту журналістам розповів черговий поліцейський. Той зазначив, що хлопцю на вигляд 20-25 років. Він був зачепером і хотів проїхатися на даху потяга. Швидше за все, вдарився головою об міст і впав на рейки. Офіційно цю інформацію поки не вдалося підтвердити.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна Київ Жертви метро Самогубство
Джерело: 24 Канал
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