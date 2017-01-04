Смертельне зіткнення авто на Полтавщині: загинув молодий чоловік

У Полтавській області з невідомих причин зіштовхнулись ВАЗ-21099 та Volkswagen Jetta.

Про це повідомили в Управлінні превентивної діяльності поліції області.

ДТП сталось зранку 4 січня на автодорозі Полтава-Олександрія.

Через потужний удар одне авто відкинуло з дороги у кювет, від чого воно перекинулось на дах. Причини зітнкення поки невстановлено.

Внаслідок ДТП 28-річний водій "Лади" загинув на місці. Також відомо, що 63-річна пасажирка Volkswagen була госпіталізована з тілесними ушкодженнями.

Про стан водія другого авто інформації поки немає, однак відомо, що йому 21 рік.

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії, триває перевірка.