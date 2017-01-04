  • укр
  • рус
14:51
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Поранені в зоні АТО. Заочний арешт Курченка
Випуск новин
14:14, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Смертельне зіткнення авто на Полтавщині: загинув молодий чоловік

11:31, сьогодні 1222 Читать новость на русском
ДТП на Полтавщині
ДТП на Полтавщині / pl.npu.gov.ua

У Полтавській області з невідомих причин зіштовхнулись ВАЗ-21099 та Volkswagen Jetta.

Про це повідомили в Управлінні превентивної діяльності поліції області.

ДТП сталось зранку 4 січня на автодорозі Полтава-Олександрія.

Через потужний удар одне авто відкинуло з дороги у кювет, від чого воно перекинулось на дах. Причини зітнкення поки невстановлено.

Внаслідок ДТП 28-річний водій "Лади" загинув на місці. Також відомо, що 63-річна пасажирка Volkswagen була госпіталізована з тілесними ушкодженнями.

Про стан водія другого авто інформації поки немає, однак відомо, що йому 21 рік.

Читайте також: Рейсовий автобус зіткнувся із легковим авто біля Львова: є загиблі

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії, триває перевірка.

Теги: Україна Аварії та ДТП Жертви Полтава
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
сьогодні, 13:05 ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
Дмитро Снєгирьов 4071
Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
сьогодні, 08:31 Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
Дмитро Бєлобров 1618
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
3 січня, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 12 24213
Про пінчукові витребеньки
3 січня, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 2615
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
3 січня, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
597
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Львівські журналісти викрили інтернет-магазин наркотиків
 21 жовтня 2016 , 19:38 1
Держбюро розслідувань визначилось з керівником ще до проведення конкурсу, – Трепак
 22 жовтня 2016 , 17:53
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук