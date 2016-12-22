  • укр
  • рус
17:21
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Що спільного в Азарова та Сталіна. Депутати-прогульники
Вєсті.UA
19:23, 21 грудня
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин
17:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Смертельний дружній вогонь. Що насправді сталося в селі Княжичі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельний дружній вогонь. Що насправді сталося в селі Княжичі

13:21, сьогодні 1568 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

На початку грудня під Києвом стався жахливий випадок – під час перестрілки між різними підрозділами поліції загинуло одразу 5 правоохоронців. Заяви МВС щодо причин цієї трагедії тоді викликало чимало запитань.

4 грудня 2016 року о 4:00 годині ранку під час перестрілки у селі Княжичі під час «дружнього» вогню загинуло 5 поліцейських – 2 співробітники поліції охорони, 2 співробітники оперативної служби Нацполіції міста Києва та начальник відділу управління КОРД.

Офіційна версія причин силового зіткнення між поліцейським – сталось трагічне непорозуміння під час затримки банди небезпечних злочинців на гарячому.

Читайте також: Хто винен у смерті п'ятьох поліцейських у Княжичах: розслідування журналістів

Батько загиблого співробітника поліції охорони Сергія Орлова Олександр заявив, що йому озвучили інформацію, що це його син першим натиснув на гачок і спровокував перестрілку.

Читайте також: Повернення перевертнів у погонах: куди котиться реформа поліції

То що ж насправді сталося в селі Княжичі, де загинуло одразу 5 правоохоронців? Чому спецпризначенці КОРДу стріляли по автомобілю поліції охорони? Що насправді робили працівники карного розшуку на місці події? І чому керівництво МВС не хоче говорити про деталі трагічної спецоперації, – дивіться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Теги: Україна Поліція Розслідування Слідство.Інфо Перестрілка поліції під Києвом
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
сьогодні, 17:03 СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
Народний проект 545
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1329
Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
сьогодні, 09:00 Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
Анастасія Ковач-Петрушенко 2 367
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі
 15 грудня , 15:06
Порошенко призначив нового командувача Військово-морськими Силами
 3 липня , 12:37 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук