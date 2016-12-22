Смертельний дружній вогонь. Що насправді сталося в селі Княжичі

На початку грудня під Києвом стався жахливий випадок – під час перестрілки між різними підрозділами поліції загинуло одразу 5 правоохоронців. Заяви МВС щодо причин цієї трагедії тоді викликало чимало запитань.

4 грудня 2016 року о 4:00 годині ранку під час перестрілки у селі Княжичі під час «дружнього» вогню загинуло 5 поліцейських – 2 співробітники поліції охорони, 2 співробітники оперативної служби Нацполіції міста Києва та начальник відділу управління КОРД.

Офіційна версія причин силового зіткнення між поліцейським – сталось трагічне непорозуміння під час затримки банди небезпечних злочинців на гарячому.

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Батько загиблого співробітника поліції охорони Сергія Орлова Олександр заявив, що йому озвучили інформацію, що це його син першим натиснув на гачок і спровокував перестрілку.

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То що ж насправді сталося в селі Княжичі, де загинуло одразу 5 правоохоронців? Чому спецпризначенці КОРДу стріляли по автомобілю поліції охорони? Що насправді робили працівники карного розшуку на місці події? І чому керівництво МВС не хоче говорити про деталі трагічної спецоперації, – дивіться у розслідуванні Слідство.Інфо.