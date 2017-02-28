Смертна кара за вбивство: що чекає на підозрюваних у вбивстві брата Кім Чен Ина

Двом підозрюваним, яких раніше затримали за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї Кім Чон Нам, прокуратура Малайзії висунула обвинувачення.

Тепер справа за судом. Якщо суд таки визнає жінок винними, то їх чекає смертна кара.

Про це повідомив генеральний прокурор країни Мохамед Апанді Алі, інформує ВВС.

Затриманих підозрюють у тому, що вони розлили отруйну речовину в обличчя Кім Чона Нама в аеропорту Малайзії.

На відео, яке раніше з’явилось у ЗМІ, видно, як до чоловіка в світлому піджаку і джинсах підходять дві жінки і накидають йому щось на обличчя. Потім чоловік підходить до співробітників аеропорту, йому стає погано.

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Раніше одна з підозрюваних – громадянка Індонезії Сіті Айсі розповіла, що їй заплатили трохи менше 100 американських доларів за те, щоб бризнути чоловікові, як вона каже, «дитячим маслом». За словами жінки, вона думала, що бере участь в реаліті-шоу.

14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина.