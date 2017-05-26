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Смертник у Манчестері майже цілий рік готувався до теракту

12:39, сьогодні 366 Читать новость на русском
Смертник у Манчестері майже цілий рік готувався до теракту

Терорист робив закупівлі в різних магазинах, щоб не викликати зайвих підозр.

За інформацією видання The Times, минулої весни 22-річний Салман Абеді відкрив рахунок у банку. На накопичені гроші купив шурупи і цвяхи, якими згодом начинив вибуховий пристрій.

Щоб не викликати підозр, чоловік робив закупівлі в різних магазинах. А перед терактом кілька місяців гостював у Лівії.

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Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.

Теги: Теракт у Манчестері Тероризм
Джерело: 24 Канал
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