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Смертну кару за корупцію планують ввести в Таїланді

13:11, сьогодні 141 Читать новость на русском
Смертна кара для корупціонерів в Таїланді
Смертна кара для корупціонерів в Таїланді / depcontrol.org

В Таїланді може з'явитись закон, за яким чиновників-корупціонерів зможуть засуджувати до смертної кари.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

Національний комітет з керівництва реформами вже схвалив зміни до законодавства. Якщо пропозицію підтримають в уряді, парламенті та конституційній комісії, то політикам, збитки від діяльності яких складуть один мільярд батів, що еквівалентно 28,6 мільйонам доларів, загрожуватиме смертна кара.

Якщо отримання неправомірної вигоди не сягне зазначеної суми, то для корупціонера передбачене покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до п'яти років. Проте за збитки у розмірі до 10 мільйонів батів (285 тисяч доларів – 24) загрожуватиме 10 років в'язниці.

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До слова, останні кілька років в країні не застосовували смерної кари. Смертний вирок, зазвичай, замінюють на довічне ув'язнення під час традиційної "королівської амністії".

Теги: Політика Таїланд Корупція гроші
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