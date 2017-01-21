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Смертоносна лавина в Італії: під завалами знайшли людей

11:40, сьогодні 389 Читать новость на русском

Вранці, 21 січня, у будівлі готелю Rigopiano, який накрила лавина, знайшли ще чотирьох живих людей.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

З-під завалів витягли двох жінок та двох чоловіків. Напередодні рятувальники врятували з готелю чотирьох дітей. За офіційними даними, загальне число тих, що вижили після сходу лавини збільшилася до одинадцяти.

Виявили також тіла чотирьох загиблих, тривають пошуки близько 20 осіб.

Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, розташований в горах у центральній Італії, зійшла снігова лавина. За попередніми даними, на момент трагедії в будівлі перебувало приблизно 30 людей.

Смертоносну лавину спровокував шестибальний землетрус. Під тиском снігової маси будівля змістилася на 10 метрів.

Теги: Фотоновини
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