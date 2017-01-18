Смертоносний лосьйон "Глід" з Росії заборонили продавати на Херсонщині

У Каховці та Херсоні знято з продажу косметичний лосьйон "Глід".

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужби).

У прес-службі нагадали, що на початку січня українські ЗМІ опублікували інформацію про реалізацію в магазинах торговельної мережі "Везунчик" у Херсонській області косметичного лосьйону "Глід" (виробництва ТОВ "РосПродТорг" (Росія), який призначений для лікувальних ванн.

Держспоживслужба нагадує, що в результаті застосування цього засобу в Іркутській області Росії постраждали 122 людини, з яких 74 загинули.

За даними відомства, лосьйон на момент проведення моніторингових заходів Держспоживслужби не відповідав вимогам Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в наявності відповідного маркування відповідно до законодавства про мови. На упаковці лосьйону інформація була викладена російською мовою.

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Згідно з повідомленням, у магазинах не створені відповідні умови для зберігання та реалізації парфумерно-косметичних виробів у частині забезпечення добре вентильованих приміщень, створення відносної вологості і температури повітря.

Лосьйон "Глід" з продажу в магазинах торговельної мережі "Везунчик" у Каховці та Херсоні знятий, керівництву торгової мережі "Везунчик" надано пропозиції щодо недопущення реалізації лосьйону, який не відповідає вимогам законодавства,

– мовиться в повідомленні Держспоживслужби.

Відомство звертає увагу споживачів і застерігає утриматися від вживання цього лосьйону. Лосьйон є косметичним засобом по догляду за шкірою, на упаковці товаровиробником зазначена попереджувальна інформація про заборону вживання харчування.