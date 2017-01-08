Смертоносний вибух в Одесі стався через учасників АТО

Вибух у приватному будинку в Одесі стався з вини квартирантів – колишніх бійців Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Про це повідомляє Думська з посиланням на джерела у прокуратурі.

Видання зазначає, що один з чоловіків загинув у результаті події. Другий загиблий виявився 70-річним господарем будинку.

На місці вибуху знайшли висвердлені корпусуи гранат Ф-1 і РГД, з яких намагалися витягти тротил.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Одесі у одному з будинків трапився вибух. Загинули двоє людей.