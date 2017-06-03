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Смертоносну інфекцію зафіксували на Вінничині: з'явились деталі про походження зараженої риби

12:35, сьогодні 2647 Читать новость на русском
З'явились деталі про походження риби зі смертоносною інфекцією, від якої помер українець
З'явились деталі про походження риби зі смертоносною інфекцією, від якої помер українець / Фото з відкритих джерел

Лікарі борються за життя батька і сина, які підчепили ботулізм на Вінничині. Постраждалі їли ту ж саму в'ялену рибу, від якої раніше помер киянин.

Про це повідомляє ТСН.

62-річний Віктор Шевчук з сином Вадимом поїли в'яленого карася. Риба виявилась продукцією того самого виробника, через яку 30 травня помер киянин. Віктор перебуває у реанімації вже четверту добу.

"Симптоматика у мене проявилася швидко, а у батька вона була затягнута. Був спазм, який не відпускав годин 12", – розповів син Вадим.

Сім'я планує подавати позов до суду, адже рибу купували у спеціалізованому магазині.

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За інформацією видання, смертоносну рибу виготовили у селі Павлівка, що на Кіровоградщині. Власником підприємства є Антон Меркулов.

Станом на сьогодні цех не працює – правоохоронці проведуть огляд та вилучать документи. До розслідування будуть залучені фахівці, щоб визначити – де саме ховався збудник ботулізму.

З цією метою будуть відібрані зразки ґрунту, мулу, а також води і, відповідно, і живої риби із акваторії водосховища,
зазначив заступник прокурора Знам'янської прокуратури Володимир Рубан.

Нагадаємо, 30 травня у Києві в'ялена риба, куплена у супермаркеті, стала причиною смерті 40-річного киянина. Ще троє – госпіталізовані у тяжкому стані з діагнозом ботулізм. У лікарню потрапила і жителька Херсона.

Теги: Україна Здоров'я Ботулізм Лікування Вінниця
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