Смертоносну інфекцію зафіксували на Вінничині: з'явились деталі про походження зараженої риби

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Лікарі борються за життя батька і сина, які підчепили ботулізм на Вінничині. Постраждалі їли ту ж саму в'ялену рибу, від якої раніше помер киянин.
Про це повідомляє ТСН.
62-річний Віктор Шевчук з сином Вадимом поїли в'яленого карася. Риба виявилась продукцією того самого виробника, через яку 30 травня помер киянин. Віктор перебуває у реанімації вже четверту добу.
"Симптоматика у мене проявилася швидко, а у батька вона була затягнута. Був спазм, який не відпускав годин 12", – розповів син Вадим.
Сім'я планує подавати позов до суду, адже рибу купували у спеціалізованому магазині.
Читайте також: Ботулізм: перші симптоми небезпечної інфекції
За інформацією видання, смертоносну рибу виготовили у селі Павлівка, що на Кіровоградщині. Власником підприємства є Антон Меркулов.
Станом на сьогодні цех не працює – правоохоронці проведуть огляд та вилучать документи. До розслідування будуть залучені фахівці, щоб визначити – де саме ховався збудник ботулізму.
З цією метою будуть відібрані зразки ґрунту, мулу, а також води і, відповідно, і живої риби із акваторії водосховища,
зазначив заступник прокурора Знам'янської прокуратури Володимир Рубан.
Нагадаємо, 30 травня у Києві в'ялена риба, куплена у супермаркеті, стала причиною смерті 40-річного киянина. Ще троє – госпіталізовані у тяжкому стані з діагнозом ботулізм. У лікарню потрапила і жителька Херсона.