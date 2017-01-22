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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Сміливо та оригінально: швейцарець створив фотопроект про українську молодь із ЧАЕС

20:37, сьогодні 1144 Читать новость на русском

Швейцарець Нільс Акерманн за свій проект про українську молодь "Білий ангел" у Славутичі отримав престижну французьку премію.

Про це повідомляє Bird In Flight.

Його роботу відзначили на фестивалі фотожурналістики Visa pour L'Image в Перпіньян.

Я відкрив для себе Україну в 2009-му. Разом з найкращим другом ми хотіли відправитися в подорож на Схід. Планували відвідати Росію, але були на мілині і не захотіли платити за візу. Україна здавалася гарною альтернативою, і слава богу. Ми познайомилися із приголомшливою країною. Вона сповнена історій, які не розповідають ЗМІ, і щедрих, відкритих людей,
– розповів фотограф.

Щоб створити свій проект фотограф приїжджав до Славутича більше десятка разів і провів там близько 80 днів. За словами фотографа, про Чорнобиль закордоном переважно говорять однобоко – лише про рак, мародерів, залишки радянського минулого, натомість він показав іншу його сторону.

Мої герої – нормальні люди, як всі ми. Ми будуємо великі плани, але реальність часто диктує своє. Ці хлопці кожен день ходили на роботу по зведенню нового саркофага над ЧАЕС. Вони робили її, як будь-яку іншу, хоча виправляли найбільшу помилку минулих поколінь і створювали більш безпечний світ,
– сказав він.

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Теги: Фотоновини Чорнобиль
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