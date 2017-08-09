Смоленська катастрофа: польська комісія зробила гучну заяву

Польська комісія, яка повторно розслідує деталі та причини Смоленської катастрофи, заявила, що на лівому крилі літака виявили сліди вибуху.

Про це заявила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє RMF24.

Комісія, яка розслідує Смоленську катастрофу, спростувала інформацію про те, що ліве крило літака Ту-154М знищило зіткнення з березою.

Руйнування крила розпочалося перед березою, численні руйнування лівого крила літака Ту-154М мають сліди вибуху,

– заявили у комісії.

Біля летовища "Сєвєрний" 10 квітня 2010 року розбився літак Ту-154, на борту якого перебував президент Польщі Лех Качинський.

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Через падіння літака загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.