Смоленська трагедія: Польща вимагає від Росії передати записи розмов з літака

Міністерство нацоборони Польщі звернулося до Росії з вимогою передати записи розмов, зареєстрованих в кабіні літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом.

Про це сказано в комюніке відомства, повідомляє "Польське радіо".



Відзначається, що заява російського президента Володимира Путіна на прес-конференції 23 грудня свідчить про те, що в розпорядженні російської сторони є зміст розмов між пілотом і пасажирами, що не були передані Польщі.



У зверненні також наголошено, що в цьому тексті представлена абсолютно фальшива картина перебігу подій, які нібито привели до смоленської трагедії, а заява Путіна може свідчити про те, що стенограми і записи були сфальсифіковані.

Як відомо, в п'ятницю, 23 грудня, під час прес-конференції президент Росіх Володимир Путін заявив, що Слідчий комітет РФ проводить розслідування аварії, і "досі, поки воно не закінчено, залишки літака їм потрібні", повідомляє прес-служба Кремля.

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