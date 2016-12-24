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Телеканал новин 24 Смоленська трагедія: Польща вимагає від Росії передати записи розмов з літака
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смоленська трагедія: Польща вимагає від Росії передати записи розмов з літака

22:42, сьогодні 68 Читать новость на русском
У Польщі вимагають від РФ передати записи розмов з літака, розбився під Смоленськом
У Польщі вимагають від РФ передати записи розмов з літака, розбився під Смоленськом / PAP

Міністерство нацоборони Польщі звернулося до Росії з вимогою передати записи розмов, зареєстрованих в кабіні літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом.

Про це сказано в комюніке відомства, повідомляє "Польське радіо".

Відзначається, що заява російського президента Володимира Путіна на прес-конференції 23 грудня свідчить про те, що в розпорядженні російської сторони є зміст розмов між пілотом і пасажирами, що не були передані Польщі.

У зверненні також наголошено, що в цьому тексті представлена абсолютно фальшива картина перебігу подій, які нібито привели до смоленської трагедії, а заява Путіна може свідчити про те, що стенограми і записи були сфальсифіковані.

Як відомо, в п'ятницю, 23 грудня, під час прес-конференції президент Росіх Володимир Путін заявив, що Слідчий комітет РФ проводить розслідування аварії, і "досі, поки воно не закінчено, залишки літака їм потрібні", повідомляє прес-служба Кремля.

Читайте також: Трагедія під Смоленськом: стало відомо, чиї останки були у могилі екс-голови НОК Польщі

Теги: Політика Польща Новини Росії авіація Катастрофа
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