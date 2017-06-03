Снаряд бойовиків залишив гігантську вирву в Авдіївці: фотофакт

У штабі АТО показали вирву від снаряду, випущеного бойовиками по позиціях українських військових у районі Авдіївки.

Про це написав спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович, опублікувавши в дописі на своїй сторінці у Facebook фото вирви.

"Близько 3 метрів глибиною та 7 метрів завширшки. Ось такі наслідки "привітів" з "маладой республіки". Прилетіло вчора ввечері, ще за світла, на наші позиції у передмісті Авдіївки", – йдеться у дописі.

Військовий додав, що таку яму могла залишити або 120-мм міна, або реактивний снаряд від переносної версії РСЗВ "Град".

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До речі, "рашистські орки" все частіше б'ють саме з таких систем з-за терміналу ДАПу. На щастя, наші воїни, котрі в момент вибуху перебували в лічених метрах від епіцентру, залишились неушкодженими. Самі зізнаються, що у сорочці народилися,

– зазначив Миронович.

Величезна вирва від ворожого снаряду

Нагадаємо, ситуація на Донбасі залишається складною. За минулу добу загинули двоє українських бійців, ще п'ять отримали поранення.