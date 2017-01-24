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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Снайпери, міномети та артилерія – з чого противник вів обстріли українських позицій на Донбасі

06:42, сьогодні 103 Читать новость на русском
Снайпери, міномети та артилерія – з чого противник вів обстріли українських позицій на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 51 обстріл бойовиками українських позицій. Двох наших військових поранено.

Як повідомили у штабі АТО, Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння.

На Маріупольському – з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку – зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.

Читайте також: Журналісти зняли, як українці відбивають важкі обстріли бойовиків

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському – БМП ворога.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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