Снайперка терористів потрапила в аварію на Донбасі

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На Донбасі трапилась аварія, в яку потрапили троє військослужбовців Росії, що воюють в АТО. Серед військових - жінка-снайпер Є. Загуляєва.
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Аварія трапилася 3 червня. Під час встановлення обставин ДТП встановили, що усі троє були у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Як сказано у повідомленні, проблема полягає у низькому морально-психологічному стані, що й призводить до випадків грубого порушення військової дисципліни.
Звіт української розвідки