  • укр
  • рус
14:01
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 13:00: На Закарпатті зійшло чотири лавини. Які дорогі перекрили через негоду
Випуск новин
13:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сніг, дощ і ожеледь: до якої погоди готуватись українцям з неділі

13:52, сьогодні 55 Читать новость на русском
Розсляблятись не варто
Розсляблятись не варто / 24 Канал

Синоптики попереджають, що після значних снігопадів у більшості областей України варто готуватись до потепління.

Хоча на Лівобережжі і в південних пройде дощ та мокрий сніг, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У неділю, 14 січня, температура вночі та вдень коливається навколо нуля – від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні 3-6° тепла, в західній частині та Вінницької області 5-10°.

У столиці вночі подекуди опади мокрого снігу, натомість вдень опадів не буде. Впродовж доби температура буде зберігатись близько нуля градусів.

Вже з понеділка, 16 січня, на більшій території України опадів не прогнозують, лише в Криму, Приазов'ї та у східних областях вночі невеликий помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

До уваги водіїв – на дорогах ожеледиця.

via GIPHY

Нагадаємо, вранці 14 січня через снігопади було введено обмеження руху у двох областях, а вночі на Закарпатті одразу 4 лавини зійшли на дороги.

Теги: Україна Погода Негода в Україні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
сьогодні, 12:52 Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
Павло Шехтман 977
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 7 6618
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 3841
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1258
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
13 січня, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
1426
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Курс валют на 12 січня: євро подешевшав на чверть гривні
 12 січня , 08:30
Терористи вимагають від України обміняти "беркутівців", які розстрілювати учасників Євромайдану
 10 січня , 17:07 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук