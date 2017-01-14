Сніг, дощ і ожеледь: до якої погоди готуватись українцям з неділі

Синоптики попереджають, що після значних снігопадів у більшості областей України варто готуватись до потепління.

Хоча на Лівобережжі і в південних пройде дощ та мокрий сніг, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У неділю, 14 січня, температура вночі та вдень коливається навколо нуля – від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні 3-6° тепла, в західній частині та Вінницької області 5-10°.

У столиці вночі подекуди опади мокрого снігу, натомість вдень опадів не буде. Впродовж доби температура буде зберігатись близько нуля градусів.

Вже з понеділка, 16 січня, на більшій території України опадів не прогнозують, лише в Криму, Приазов'ї та у східних областях вночі невеликий помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

До уваги водіїв – на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, вранці 14 січня через снігопади було введено обмеження руху у двох областях, а вночі на Закарпатті одразу 4 лавини зійшли на дороги.