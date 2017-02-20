Снігові брили розтовкли кілька автомобілів у Києві: з'явились фото

Через різке потепління у Києві з дахів будинків почали падати глиби снігу. Вже постраждало три автомобілі.

Про це пише "ДТП.kiev.ua" у Facebook.

"Сніг та лід тане, у тому числі – й на дахах будинків, біля яких ви залишаєте свого "залізного коня". І в один момент ви можете помітити, що ваш автомобіль сильно пошкоджений, снігом, який зсунувся з даху будинку", – йдеться у повідомленні.

У групі поділились детальною інструкцією, що робити у такому випадку та як отримати відшкодування внаслідок падіння брили снігу на авто.

Ще одне авто постраждало на вулиці Антоновича, 1. За словами власника, ремонт пошкоджень обійдеться йому у 15 тисяч гривень.

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