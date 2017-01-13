Сніговий полон. На трасі Мукачеве – Ужгород утворилися кілометрові затори

На трасі Мукачеве-Ужгород утворився багатокілометровий затор через рясний снігопад.

На Закарпатті триває сильний снігопад, а дороги погано розчищені – під шаром снігу утворилася льодова кірка, повідомляє сайт 0312.

У заторі на двох смугах у напрямку Ужгорода застрягли сотні машин. Деякі автобуси та фури зупиняються на узбіччі, аби перечекати ускладнення руху.

На Закарпатті вже частково перекрили рух для вантажівок: з 12:30 13 січня введено обмеження для великовагового транспорту на автошляхах державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, Київ-Чоп (у межах Закарпатській області ) та на об'їзній дорозі міста Ужгород біля КПП "Ужгород".

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