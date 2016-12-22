Сноуборд: що слід знати початківцю та скільки це коштуватиме

Зима – саме той час, аби здійснити давню мрію і почати кататись на гірських лижах, чи сноуборді.

Сьогодні залишилося мало людей, кому незнайомий "сноубординг". Це різновид зимового спорту, суть якого полягає в швидкісному спуску по засніжених схилах на спеціальній дошці (сноуборді). Не так давно цей вид спорту включили в програму Олімпійських ігор, тому його можна назвати молодим. Але й аматорське катання на сноуборді приносить не менше задоволення. Саме тому росте й популярність цього різновиду зимового катання. На сучасних українських курортах пропорції лижників та сноубордистів уже приблизно 50 на 50.

Як показує практика – це дуже хороший вид сімейного відпочинок і можливість спробувати щось нове.

Спершу потрібно обрати свій стиль катання і відповідну до нього дошку. Їх декілька:

Фрістайл. З усіх стилів цей – найвидовищніший. Підходить для любителів різних трюків. Дошки для цього стилю йдуть з маркуванням FS. Вони дуже легкі та гнучкі, коротші інших сноубордів приблизно на 10 см, симетричні.

Рейсінг (швидкісний спуск). Цей стиль для тих, хто жертвує видовищністю, але любить швидкість. Не для початківців. Напис на сноубордах — Race Carve. Характеризуються дошки як жорсткі і вузькі, мають спрямовану форму і обрізану п’яту, що дає більший контроль на високій швидкості.

Фрірайд. Сенс полягає в навчанні власне катання. Цей стиль найбільш популярний. Дошки позначаються маркуванням FR. Зазвичай вони довгі і симетричні.

Після того, як визначилися зі стилем катання, а для початківця це саме фрірайд, можете приступати до вибору сноуборду. Тут потрібно керуватися декількома параметрами, в залежності від обраного стилю. Наприклад, такі критерії, як довжина і ширина, форма і конструкція, жорсткість і матеріал, використаний при виготовленні дошки.

Якщо зважитеся купити дошку, що була у вжитку, то в обов’язково ретельно огляньте її: не повинно бути ніяких бульбашок, порізів, подряпин, порушень цілісності окантовки, слідів клею, надломів.

Звичайно не треба одразу купувати сноуборд. Краще, спершу спробувати ті, які здаються на прокат. Це можна зробити, як і на самому гірськолижному курорті, де плануєте кататись. Так і в магазинах спеціального спорядження для сноубордингу, які надають такі послуги. Тим більше фахівець допоможе підібрати дошку відповідно до зросту і ваги тіла.

Сноубордінг – спорт не з дешевих. Ціна сноуборда в середньому від 1500 гривень до 18000 гривень, залежно від складності виготовлення і матеріалів.

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Проте, одного тільки сноуборду явно недостатньо для повноцінного катання. Тому увагу треба приділити не тільки вибору дошки, але також і зручному захисному одягу, спеціальних кріплень, і головним чином – взуттю.

Не варто відразу купувати перше, що побачили. Загалом, підійдіть до купівлі з усією серйозністю, від цього залежить не тільки якість катання, але і безпека.

Перелік спорядження, яке знадобиться, окрім дошки:

Черевики для занять сноубордом, вони бувають двох основних типів:

Жорсткі – представляють собою конструкцію з зовнішнього пластмасового черевика і м'якої внутрішньої частини (тобто майже повний аналог гірськолижних черевик).

М'які черевики відрізняються тим, що зовнішній черевик має незначну жорсткість.

Ціна на обидва типи взуття в середньому від 1000 гривень до 4000 гривень.

Наступне в екіпіруванні – кріплення, яким черевики фіксуються на дошці. Ціна на нього від 1400 гривень до 5000 гривень.

Куртка, штани, рукавиці – в середньому і куртка і штани від 2000 гривень до 5000 гривень, середня ціна рукавиць 800 гривень.

Шолом – від 500 гривень до 5000 гривень.

Окуляри / захисні маски – від 1300 до 4000 гривень.

Ну і не обов’язковий, але все одно потрібний елемент – чохол для дошки – від 400 гривень до 1500 гривень.

Не завадять і захисні налокітники та наколінники, або й взагалі захисні шорти, які вдягаються під штани.

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Ще кілька слів про взуття. Якщо ви тільки вчитеся, краще зупинити вибір на менш жорсткому варіанті черевиків. Не забудьте, що в горах лежить сніг і досить холодно. Тому обираючи розмір, подбайте про те, щоб в черевиках залишилося місце для теплих шкарпеток. Найкраще взяти взуття на розмір більше, тоді можна спокійно надіти шерстяні шкарпетки і не боятися замерзнути.

Весь одяг який ви обираєте має бути теплим, досить легким і комфортним. Та обов'язково – водонепроникним, інакше в перший же день ви зіпсуєте собі задоволення. Хороші окуляри, маска – теж не менш важливі, адже сніг буде залітати у очі і чинитиме дискомфорт. Не пошкодуйте також грошей на хорошого інструктора, який швидко навчить вас кататися на гірських лижах.

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