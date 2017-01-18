Сноудену дозволили жити в Росії ще два роки

Росія продовжила екс-співробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену дозвіл на проживання ще на два роки.

Про це офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала у Facebоok.

Найсмішніше, що колишній заступник глави ЦРУ не знає, що Сноудену щойно продовжений термін дозволу на проживання в Росії ще на пару років,

– написала вона.

Таким чином Захарова відповіла на слова екс-заступника голови ЦРУ Майкла Морелла про те, що президент Росії може зробити подарунок Дональду Трампу до інавгурації, видавши США Сноудена.

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Нагадаємо, Сноуден живе в Росії з 2013-го.