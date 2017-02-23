Собака президента Фінляндії підкорила мережу: фото, які піднімають настрій

Собака на прізвисько Ленну президента Фінляндії Саулі Нійністьо стала зіркою інтернету. Посмішка собаки сподобалася користувачам соцмереж з усього світу.
Про це повідомляє Mashable.
П'ятирічний бостон-тер'єр Ленну разом зі своїм господарем привернув увагу багатьох людей, що були в момент їхньої присутності. На фотографіях видно, як Саулі Нійністьо піклується про свого улюбленця.
Кумедний пес миттєво став героєм мемів і заполонив соцмережі своїм миловидним зовнішнім виглядом.
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