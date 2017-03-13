Собаки маніпулюють людьми заради власної вигоди

Стереотип, що собаки є найвірнішими друзями людей ламається, коли стає зрозуміло, що вони користуються нашою любов'ю через власну вигоду.

Такого висновку дійшли співробітники Університету Цюріха, як передає The Telegraph.

В експерименті брали участь 27 собак різних порід. За кожною з них було закріплено по дві людини: одна людина грала доброго господаря і дозволяла собаці їсти смачні ласощі, а інша людина була строгою по відношенню до собаки і забороняла їсти все,що собака захоче.

Під час дослідження пес спочатку з’ясовував, яка саме людина ділиться їжею. Потім вихованець наводив "доброго" господаря до коробки з улюбленою їжею. Всього коробок було три: у першій – улюблена їжа собаки, наприклад, сосиска, у другій – їжа, яку пес не дуже любить, до прикладу, собачі галети, а у третій – нічого.

Найчастіше господаря, який забороняв їм частування, вони приводили до порожньої коробки, а іншого хорошого господаря – до коробки з сосискою.

Тому, експерти прийшли до висновків, що чотириногі друзі людей можуть аналізувати наявні у них варіанти господарів і вибирати найбільш оптимальний для себе.

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