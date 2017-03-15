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Соболєв : Сьогоднішнього рішення РНБО не було б, якби не блокада

16:17, сьогодні 522 Читать новость на русском
Єгор Соболєв
Єгор Соболєв / korupciya.com

Рада національної безпеки і оборони припинила переміщення вантажів через лінію зіткнення окрім товарів гуманітарного призначення.

Також вона доручила уряду забезпечити надійне функціонування паливно-енергетичного та металургійного комплексу.

Як зазначив народний депутат Єгор Соболєв, "Об’єднання "Самопоміч", він вітає рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення залізничного та автомобільного сполучення з окупованими територіями і наголошує на тому, що це рішення не сталося б, якби не було блокади.

"Наша партія і фракція виступала проти торгівлі з окупованими територіями, вважаючи, що ця торгівля дає силу ворогу для нових нападів на наші землі та людей і через корупцію руйнує здатність української держави оборонятися: через корупцію у Збройних силах, СБУ, керівництві країни, яке прикривало цю торгівлю. Ми дуже вдячні людям, які в умовах панування клептократії, паралічу української держави вийшли на рейки і нарешті спонукали найвищі державні інституції виконувати свої завдання з оборони України", – говорить Єгор Соболєв.

Фракція "Самопоміч" вивчить рішення, яке сьогодні було оголошене президентом України та секретарем РНБО, аби не допустити тих "дірок", які були в попередньому, урядовому рішенні, теж прийнятому після початку блокади.

"Рішення РНБО має тимчасовий характер. Тож ми сподіваємось, що все це, врешті, закінчиться цивілізованим шляхом, який ми пропонуємо ще з 2014 року. Необхідно прийняти системне рішення у вигляді Закону України "Про тимчасово окуповану територію". Нагадаю, що цей закон обмежує торгівлю з окупованими територіями виключно продажем туди продуктів, товарів, необхідним для виживання наших громадян і гуманітарної допомоги під контролем міжнародних організацій.

Те, що сталося сьогодні, було б неможливим без хлопців, які стояли і стоять на рейках. Якщо серед українських політиків буде більше людей, які матимуть сили вирішувати це самостійно, за допомогою наданого їм громадянами права ухвалювати закони, ми будемо тільки раді, як і хлопці", – переконаний народний депутат.

Теги: Політика Самопоміч СБУ Збройні Сили України РНБО Єгор Соболєв ТОП
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