Соболєв пояснив, як протести по всій Україні допомогли блокаді

Народний депутат Єгор Соболєв з фракції "Самопоміч" заявив, що протестні акції, які почалися у різних регіонах України, зупинили нові напади спецпризначенців на учасників блокади на Донбасі.

"Протест солідарних людей, який почався по всій Україні, зупинив нові напади поліції, зокрема біля Бахмута", – сказав Соболєв у коментарі сайту "24".

На думку депутата, важливо всіляко демонструвати солідарність з учасниками блокади "і руками, і головою" та чинити тиск на своїх депутатів та місцевих чиновників.

Читайте також: На прихильників блокади вже "чекають" на вокзалі у Костянтинівці, – ветеран АТО

Він додав, що наразі звільненим блокадникам, яких затримали у Кривому Торці, активісти шукають адвокатів, аби вони могли захистити свої права у суді.

Всі мають бути покарані: ті, хто їх бив, забирав їхнє майно повинні за це відповісти,

– підкреслив Соболєв.

Нагадаємо, у понеділок поліція та СБУ провели спецоперацію проти активістів блокади у Кривому Торці, зруйнувала їхній табір та затримала 43 особи. Вночі стало відомо, що усіх затриманих відпустили.