Софі Тернер з "Гри престолів" виходить заміж за співака Джо Джонаса
Зірка культового серіалу "Гра престолів" 21-річна Софі Тернер отримала пропозицію руки і серця від 28-річного співака Джо Джонаса. Актриса погодилась стати його дружиною.
Про це стало відомо завдяки самим актрисі і музиканту: пара опублікувала однакові знімки на своїх сторінках в Instagram.
В акаунтах знаменитостей з'явилося фото, на якому зображені рука Джо і рука Софі з обручкою на безіменному пальці.
"Я сказала "так"", – прокоментувала фото зірка, яка зіграла Сансу Старк в серіалі.
Аналогічним підписом супроводжував свій пост і її коханий:
"Вона сказала "так"", – поділився в мережі співак.
Як відомо, Софі і Джо почали зустрічатися майже рік тому – в листопаді 2016 року. Тоді пара разом відвідала церемонію вручення музичних нагород MTV EMA 2016. До цього у музиканта групи DNCE були романи зі співачкою Демі Ловато і моделлю Джіджі Хадід.
Нагадаємо, що в цьому році ще одні актори з "Гри престолів" повідомили про свої заручини. В кінці вересня Кіт Харінгтон (Джон Сноу, – рідний брат Санси Старк в серіалі) зробив пропозицію Роуз Леслі (іншій героїні з серіалу – Ігріт). Згодом в одній з британських газет з'явилось оголошення про їхнє офіційне заручення.
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