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Софі Тернер з "Гри престолів" виходить заміж за співака Джо Джонаса

09:20, сьогодні 845 Читать новость на русском
Софі Тернер і Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас / Фото з відкритих джерел

Зірка культового серіалу "Гра престолів" 21-річна Софі Тернер отримала пропозицію руки і серця від 28-річного співака Джо Джонаса. Актриса погодилась стати його дружиною.

Про це стало відомо завдяки самим актрисі і музиканту: пара опублікувала однакові знімки на своїх сторінках в Instagram.

В акаунтах знаменитостей з'явилося фото, на якому зображені рука Джо і рука Софі з обручкою на безіменному пальці.

"Я сказала "так"", – прокоментувала фото зірка, яка зіграла Сансу Старк в серіалі.

I said yes.

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

Аналогічним підписом супроводжував свій пост і її коханий:

"Вона сказала "так"", – поділився в мережі співак.

She said yes.

Допис, поширений J O E J O N A S (@joejonas)

Як відомо, Софі і Джо почали зустрічатися майже рік тому – в листопаді 2016 року. Тоді пара разом відвідала церемонію вручення музичних нагород MTV EMA 2016. До цього у музиканта групи DNCE були романи зі співачкою Демі Ловато і моделлю Джіджі Хадід.

Нагадаємо, що в цьому році ще одні актори з "Гри престолів" повідомили про свої заручини. В кінці вересня Кіт Харінгтон (Джон Сноу, – рідний брат Санси Старк в серіалі) зробив пропозицію Роуз Леслі (іншій героїні з серіалу – Ігріт). Згодом в одній з британських газет з'явилось оголошення про їхнє офіційне заручення.

Читайте також: Кохана Кіта Харінгтона засвітила обручку з діамантом: фото

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гра престолів Зіркові весілля Музика
Джерело: 24 Канал
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