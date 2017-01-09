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Сьогодні iPhone відзначає свій ювілей

11:36, сьогодні 343 Читать новость на русском
Перший iPhone
Перший iPhone / Touchit

Десять років тому, 9 січня 2007 року, був вперше показаний iPhone. З тих пір він повністю змінив і наше мислення, і наші дії.

Про це пише оглядач DW Мартін Муно.

Революція сталася 9 січня 2007 року. Глава компанії Apple Стів Джобс представив перший iPhone на конференції Macworld Expo в Сан-Франциско. У цього апарату був сенсорний екран, на якому можна було друкувати, "перегортати" і збільшувати контент. Це був смартфон з великими можливостями, але при цьому інтуїтивно зрозумілий для користувачів. Як говорив Стів Джобс, "просте може бути важче, ніж складне". Так мобільний телефон став міні-комп'ютером, яким з легкістю змогли користуватися навіть діти.

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З тих пір переможний хід iPhone не зупиняється. Apple стала найдорожчим брендом у світі. На тлі успіху iPhone схожі продукти створили й інші компанії. Якщо в 2007 році у всьому світі продали 122 млн смартфонів, то в 2016-му – 1,5 млрд. iPhone або ж його аналоги під маркою конкурента стали невід'ємною частиною нашого життя.

Теги: США iPhone Apple Стів Джобс мобільні пристрої смартфон
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