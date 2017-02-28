Сьогодні в ЄС знову поговорять про безвіз з Україною

Євросоюзі 28 лютого розпочнуться міжінституційні переговори про скасування візового режиму для України.

Про це пише видання "Укрінформ".

"Тристоронні переговори про проект законодавчої резолюції щодо включення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією розпочнуться у вівторок", – підтвердив співрозмовник агентства.

Якщо переговори будуть успішними, після ухвалення рішення у Європарламенті та у Раді ЄС безвізовий режим для України запрацює за кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, 27 лютого Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії. Далі Рада ЄС та Європарламент мають підписати ухвалений регламент. Повноцінно він запрацює наприкінці березня.