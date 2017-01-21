Сьогодні відбудеться міжнародна акція протесту "Стоп Путін! Стоп війна!"

Міжнародна акція протесту "Стоп Путін! Стоп війна!" сьогодні відбудеться у понад півсотні країн світу.

Зокрема, акцію підтримали у Парижі, Нью-Йорку, Афінах, Відні, Сіднеї, Варшаві, Римі, Амстердамі, Берліні та Празі. Не стала винятком і Москва. В Україні ж у протесті візьмуть участь представники 23 міст з усіх областей.

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У Києві акція розпочнеться о 15:00 на Майдані Незалежності. Ключова вимога – звільнити українців, яких незаконно утримують під арештом у Росії та в Криму. Учасники протесту також вимагатимуть вивести з України російські окупаційні війська, посилити спостережну місію ОБСЄ на Донбасі і повернути анексований Крим.

Акція "Стоп Путін!" відбуватиметься у світі вже втретє. Її учасники хочуть звернутись до світових лідерів з проханням допомогти припинити війну на Сході України.

До слова, народний депутат Надія Савченко та її сестра Віра анонсували всесвітній протест на Майдані.