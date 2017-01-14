Сьогодні SpaceX запустить ракету-носій Falcon 9 вперше після аварії у вересні

У суботу, 14 січня, SpaceX вперше після аварії у вересні запустить важку ракету-носій Falcon 9.

На думку фахівців SpaceX, аварія під час минулого запуску сталася через неполадки в одному з трьох балонів, що знаходяться під високим тиском, які були розташовані в баку з рідким киснем у другому ступені ракети, пише Reuters.

У компанії підкреслили, що прийняли всі необхідні заходи, щоб аналогічна подія не повторилася.

Старт з космодрому військово-повітряної бази Ванденберг у Каліфорнії повинен відбутися сьогодні. Трансляцію запуску ракети можна подивитися тут.

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Falcon 9 виведе на орбіту супутник Iridium NEXT. Як повідомлялося, за словами засновника SpaceX Ілона Маска, вибух, який знищив ракету і її вміст, стався в результаті хімічної реакції з утворення твердого кисню.



SpaceX (Space Exploration Technologies Corporatio) — американська приватна компанія, яка працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв Falcon та космічних кораблів Dragon. Штаб квартира розташована у Хауторні, Каліфорнія. Компанія створена засновником PayPal Ілоном Маском.