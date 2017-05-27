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Солістка гурту ONUKA пояснила, чому важливо давати концерти під час війни

15:54, сьогодні 380 Читать новость на русском
Солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко
Солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко / zefir.ua

Наталія Жижченко (солістка електро-фолкового колективу ONUKA) запевнила, що концерти особливо важливі для українського народу в умовах війни.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю в програмі "Рандеву".

"Та треба давати їх (концерти, – "24"). Тому що не буде концертів – не буде життя. І для душі нічого не буде. Можна просто лягти і померти в своєму ліжку", – розповіла співачка.

Читайте також: Жижченко пояснила, чому ONUKA не бере участі у відборі на Євробачення

Жижченко також поділилися своїми враженням від виступу у фіналі Євробачення-2017. За її словами, виступ став справжньою перемогою для співачки.

"З моїм скептичним ставленням до Євробачення, виступити там – це перемога над собою та своїм скептицизмом", – додала вона.

Виступ ONUKA у фіналі Євробачення-2017:

Нагадаємо, український гурт ONUKA виступив у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2017 як запрошений гість. Однак українські телеглядачі так і не змогли побачити виступ гурту, який перекрила реклама.

Фантастичний виступ гурту ONUKA вразив всю Європу. Після їх виступу останній міні-альбом Vidlik потрапив в чарти iTunes декількох країн – Великобританії (№26 у чартах), Швейцарії (№28 у чартах), Франції (№19 у чартах) та Німеччині (№11 у чартах).

Теги: LifeStyle ONUKA Культура Музика
Джерело: 24 Канал
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