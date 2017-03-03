Солістка The Hardkiss дуже різко відповіла фанатці

Українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна спровокувала неприємну ситуацію своєю відмовою сфотографуватися з прихильницею.

За словами ображеної дівчини, Саніна вирішила не особисто озвучити відмову, а попросила зробити це свого адміністратора.

У відповідь Юлія розмістила в Іnstagram пост, де пояснила свою відмову.

Ненавиджу таких! Полюють за селфі, мета їх сфотографуватися з людиною "з телевізора" і викласти пост в інстаграм. Людина й гадки не має, які у мене принципи! Їй пофіг на мою музику, головне – селфі! А в разі відмови поносити в інтернеті. Ні грама совісті і поваги до особистого життя публічної людини,

– різко написала співачка.

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