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Солістка The Hardkiss дуже різко відповіла фанатці

19:09, сьогодні 505 Читать новость на русском
Юлія Саніна
Юлія Саніна

Українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна спровокувала неприємну ситуацію своєю відмовою сфотографуватися з прихильницею.

За словами ображеної дівчини, Саніна вирішила не особисто озвучити відмову, а попросила зробити це свого адміністратора.

У відповідь Юлія розмістила в Іnstagram пост, де пояснила свою відмову.

Ненавиджу таких! Полюють за селфі, мета їх сфотографуватися з людиною "з телевізора" і викласти пост в інстаграм. Людина й гадки не має, які у мене принципи! Їй пофіг на мою музику, головне – селфі! А в разі відмови поносити в інтернеті. Ні грама совісті і поваги до особистого життя публічної людини,
– різко написала співачка.

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Теги: Україна LifeStyle Скандал Музика
Джерело: 24 Канал
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