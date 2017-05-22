21:56
22 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін провів власне Євробачення. Егейська народна республіка
Вєсті Кремля
19:16, 20 травня
Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA
20:22, сьогодні
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Випуск новин за 20:00: Ув'язнення представника НАБУ. Медична реформа
Випуск новин
21:38, сьогодні
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Солодощами "Рошен" активно торгують у Москві та Санкт-Петербурзі

20:50, сьогодні 2761 Читать новость на русском
В Росії можна придбати солодощі
В Росії можна придбати солодощі "Рошен" / Скріншот з сайту

В Росії на одному з інтернет-сайтів жителям Москви та Санкт-Петербурга пропонується придбати "Київський торт" виробництва торгової марки "Рошен".

Про це свідчить інформація на сайті kiev-konditer.ru.

Зазначимо, що "Київський торт" від "Рошен" – не єдиний представник цієї торгової марки в інтернет-магазині. В асортименті – ціла лінійка цукерок та тортів, серед яких останні новинки – торти "Празький", "Горіховий", "Золоті Ворота", "Чері" та Cremolino.

Читайте також: В їдальні Ради торгують млинцями-"зрадниками": соцмережі закликають Порошенка розібратися

Замовити солодощі можна по телефону, через електронну пошту чи через сторінку "ВКонтакте". Продавці обіцяють доставити замовлення прямо з Києва вже наступного дня після його оформлення. Вартість доставки в межах Москви – 300 рублів.

"Привозити приємні солодкі подарунки, повертаючись з України, стало незмінною традицією, яка існує десятки років. Тепер не потрібно чекати, коли хтось із ваших друзів вирушить у відрядження в Київ. Ви можете замовити прекрасне доповнення до святкового столу або солодкий подарунок близькій людині вже сьогодні", – мовиться в повідомленні на сайті.

В Росії продаються солодощі

В Росії продаються солодощі "Рошен"

В Росії продаються торти

В Росії продаються торти "Рошен"

Теги: Новини Росії Україна Рошен Москва
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
сьогодні, 21:01 Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
Наталія Лебідь 1761
Два мільярди – за відкати
сьогодні, 20:30 Два мільярди – за відкати "папєрєдників", або чому нас лякають зупинкою столичного метро?
Тетяна Мартинюк 212
Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
сьогодні, 20:03 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Євгенія Мазур 2834
Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів
сьогодні, 19:02 Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів
Яніна Ткачук 523
Володимир Яворівський: Бог уже втомився нам допомагати
сьогодні, 16:55 Володимир Яворівський: Бог уже втомився нам допомагати
Наталя Ромашова 1553
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків
 19 лютого , 19:45
Турчинов розповів, чому Україна не повелась на ультиматуми Росії
 16 грудня 2016 , 14:33 4
Як обшукували квартиру з коштовностями Азарова: з'явилося відео
8 грудня 2016 , 18:32 1
У Києві сталася стрілянина: невідомі поранили іноземця
5 травня , 17:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук