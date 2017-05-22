Солодощами "Рошен" активно торгують у Москві та Санкт-Петербурзі

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В Росії на одному з інтернет-сайтів жителям Москви та Санкт-Петербурга пропонується придбати "Київський торт" виробництва торгової марки "Рошен".
Про це свідчить інформація на сайті kiev-konditer.ru.
Зазначимо, що "Київський торт" від "Рошен" – не єдиний представник цієї торгової марки в інтернет-магазині. В асортименті – ціла лінійка цукерок та тортів, серед яких останні новинки – торти "Празький", "Горіховий", "Золоті Ворота", "Чері" та Cremolino.
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Замовити солодощі можна по телефону, через електронну пошту чи через сторінку "ВКонтакте". Продавці обіцяють доставити замовлення прямо з Києва вже наступного дня після його оформлення. Вартість доставки в межах Москви – 300 рублів.
"Привозити приємні солодкі подарунки, повертаючись з України, стало незмінною традицією, яка існує десятки років. Тепер не потрібно чекати, коли хтось із ваших друзів вирушить у відрядження в Київ. Ви можете замовити прекрасне доповнення до святкового столу або солодкий подарунок близькій людині вже сьогодні", – мовиться в повідомленні на сайті.
В Росії продаються солодощі "Рошен"
В Росії продаються торти "Рошен"