Солодощами "Рошен" активно торгують у Москві та Санкт-Петербурзі

В Росії на одному з інтернет-сайтів жителям Москви та Санкт-Петербурга пропонується придбати "Київський торт" виробництва торгової марки "Рошен".

Про це свідчить інформація на сайті kiev-konditer.ru.

Зазначимо, що "Київський торт" від "Рошен" – не єдиний представник цієї торгової марки в інтернет-магазині. В асортименті – ціла лінійка цукерок та тортів, серед яких останні новинки – торти "Празький", "Горіховий", "Золоті Ворота", "Чері" та Cremolino.

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Замовити солодощі можна по телефону, через електронну пошту чи через сторінку "ВКонтакте". Продавці обіцяють доставити замовлення прямо з Києва вже наступного дня після його оформлення. Вартість доставки в межах Москви – 300 рублів.

"Привозити приємні солодкі подарунки, повертаючись з України, стало незмінною традицією, яка існує десятки років. Тепер не потрібно чекати, коли хтось із ваших друзів вирушить у відрядження в Київ. Ви можете замовити прекрасне доповнення до святкового столу або солодкий подарунок близькій людині вже сьогодні", – мовиться в повідомленні на сайті.

В Росії продаються солодощі "Рошен"

В Росії продаються торти "Рошен"