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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сон у білизні небезпечний для здоров’я чоловіків, – дослідження

00:55, сьогодні 980 Читать новость на русском
Спати найкраще гоялка
Спати найкраще гоялка / Фото з відкритих джерел

Чоловікам краще спати голими. А от сон у боксерах чи плавках може негативно вплинути на чоловіче здоров’я. До такого висновку прийшов директор Інституту чоловічого здоров'я урологічний групи в Джерсі (США) Брайан Стекснер.

Про це пише видання The Sun.

Він заявив, що це може привести до проблем з фертильністю (репродуктивною функцією) чоловіка.

Справа в тому, що у білизні чоловічі статеві органи стають занадто теплими, тож це може вплинути на якість сперми.

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"Статеві органи потрібно тримати в потрібній температурі, щоб це оптимізувало виробництво сперми", - наголосив доктор.

Більше того, сон у білизні може призвести до розвитку інфекцій, адже при високій температурі розмножуються бактерії.

Теги: Здорове життя LifeStyle дослідження
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