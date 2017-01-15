Сон у білизні небезпечний для здоров’я чоловіків, – дослідження

Чоловікам краще спати голими. А от сон у боксерах чи плавках може негативно вплинути на чоловіче здоров’я. До такого висновку прийшов директор Інституту чоловічого здоров'я урологічний групи в Джерсі (США) Брайан Стекснер.

Про це пише видання The Sun.

Він заявив, що це може привести до проблем з фертильністю (репродуктивною функцією) чоловіка.

Справа в тому, що у білизні чоловічі статеві органи стають занадто теплими, тож це може вплинути на якість сперми.

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"Статеві органи потрібно тримати в потрібній температурі, щоб це оптимізувало виробництво сперми", - наголосив доктор.

Більше того, сон у білизні може призвести до розвитку інфекцій, адже при високій температурі розмножуються бактерії.