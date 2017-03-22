Сонячний бізнес: як брати Клюєви "приватизували" право на безкоштовну електроенергію

Вже на початку 2000 років українці мали можливість самостійно забезпечувати себе електроенергією, користуючись сонячними батареями. Проте тодішня влада робила все, аби максимально узалежнити громадян від невигідних комунальних послуг.

Українська влада нещодавно наклала санкції на російські банки: цим установам відтепер забороняється виводити прибутки в Росію, але не забороняється збирати депозити та обслуговувати українських громадян.

Таким чином, декому й досі вдається робити гроші в анексованому Криму, не боячись жодних заборон чи обмежень. Зокрема й підприємства колись впливових регіоналів братів Клюєвих успішно перереєструвалися на півострові й навіть виграють тамтешні тендери. А почалась їхня історія понад 10 років назад.

Новий світанок "сонячного" бізнесу Клюєвих в Криму

Наприклад, Олександр Андрусенко: кримський підприємець і музикант, який спромігся самотужки збудувати на даху 5-поверхової хрущовки невеличку сонячну електростанцію ще в 2004 році. Йому вдалося покрити 2\3 власного споживання електрики саме сонячною енергією.

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Але про бізнес із продажу самостійно, незалежно від держави виробленої електроенергії на початку 2000 років годі було й думати. Корумпована бюрократія, відсутність адекватного законодавства та безліч інших перешкод не дозволяли пересічному українцю чесно заробляти своїми ідеями.

Приватним станціям було заборонено продавати власноруч вироблену електроенергію за тодішніми законами. Процедура оформлення була страшенно жорсткою, і мало кому вдавалося прийти її до кінця,

– розповів Андрусенко.

Але для окремих громадян влада робила щедрі виключення із загальних правил. Коли Андрій Клюєв отримав крісло першого віце-прем'єра, він водночас отримав широкі можливості для розвитку сонячного бізнесу в Криму.

Як саме брати Клюєви будували свій сонячний бізнес, обкрадаючи українців, – дивіться у випуску програми "Слідство.інфо".