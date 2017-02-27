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Соратниця Яценюка розповіла про його бажання замінити Гонтареву

14:18, сьогодні 777 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк може стати главою НБУ
Арсеній Яценюк може стати главою НБУ / Getty Images

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар не виключає, що лідер партії Арсеній Яценюк може замінити Валерію Гонтареву на посаді голови Нацбанку України.

Про це повідомляє "УНІАН".

Валерія Гонтарева є лідером недовіри українців серед усіх політиків з огляду на той курс, який проводить НБУ. Мовиться про зачистку банківської сфери і про плаваючий курс гривні. Ми опускаємо національну валюту і не кредитуємо економіку. Це неправильно. Тому що завдання НБУ – кредитувати економіку,
– заявила Сюмар.

За словами нардепа, у зв'язку з цим "до Гонтаревої є багато претензій і в політиків, і в суспільства. Тому я б не дивувалася її бажанням піти у відставку. Це диво, що вона досі займає цю посаду".

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Щодо Яценюка, то, за словами Сюмар, "наскільки мені відомо – він не хоче займати цю посаду, хоча такі пропозиції і така рокіровка обговорюються".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку. А в якості кандидатів на посаду глави НБУ розглядають екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака і третього президента України Віктора Ющенка.

Проте в НБУ не підтверджують інформацію про відставку Гонтаревої.

Теги: Україна Політика Валерія Гонтарева НБУ Арсеній Яценюк
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