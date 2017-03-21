Сотні киян вимагають відключення опалення

До "Київенерго" подали вже 485 таких заявок для відключення централізованого опалення.

Таку заявку можуть подати незалежні від рішення держави житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в будь-який час.

Після того як КМДА схвалює рішення про припинення опалення – будинки відключають від системи централізованого теплопостачання. При тому середня температура повинна бути вище +8 і триматися на такому рівню протягом трьох діб.

Читайте також: Як довго протримається весняне тепло в Україні: прогноз синоптиків