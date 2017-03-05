Сотні людей блокують суд, де перебуває Насіров: оперативні фото

Біля Солом'янського районного суду Києва зібралося вже більше 200 активістів. Серед них представники "Автомайдану", нардепи та молодь "Національного корпусу".

На офіційній сторінці "Автомайдану" у Facebook з'явилися перші фото з-під будівлі суду.

Учасники блокування заявили, що основна мета акції – не дати можливості вивезти Романа Насірова з будівлі суду, який, за словами адвокатів, досі перебуває всередині.

Також учасники акції планують домогтися призначення чергового судді, який зможе розглянути клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра Бобровника та призначити іншого суддю для обрання запобіжного заходу.

Слідкувати за прямою трансляцією з-під будівлі суду можна на нашому Facebook.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.



Біля Солом'янського районного суду Києва активісти заблокували будівлю, аби не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду. Активісти Автомайдану заблокували виїзд з Солом'янського суду.