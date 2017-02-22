Сотні націоналістів заполонили центр Києва: поліція посилила охорону ВР

У Києві розпочався Марш національної гідності.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Колону маршу очолюють лідер "Свободи" Олег Тягнибок, керівник "Правого сектора" Андрій Стемпіцький та лідер "Національного корпусу" нардеп Андрій Білецький.

У зв'язку з цим у центрі Києва чергують близько 200 поліцейських. Також є правоохоронці з собаками і спецзасобами для пошуку вибухових речовин.

Партія "Свобода" зібралися на Майдані Незалежності у Києві, щоб піти "Маршем Національної Гідності" до парламенту. Тож на площі біля будівлі ВР посилили охорону.

Водночас, у соцмережах пишуть, що у столиці зафіксували багато автобусів, у яких, імовірно, привезли мітингувальників.

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