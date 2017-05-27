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Сотні шанувальників емоційно привітали відомого британського кухаря з днем народження: відео

20:29, сьогодні 492 Читать новость на русском
Джеймі Оліверу виповнилось 40
Джеймі Оліверу виповнилось 40 / Фото із соцмереж

Відомому британському шеф-кухарю Джеймі Оліверу виповнилось 40 років.

Шанувальники кулінара також вирішили його привітати та влаштували своєрідний флешмоб. Вони вишикувались вздовж вулиці та влаштували для Олівера справжнє шоу із вигуками та різноманітними спецефектами.

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Відео із привітанням на своїй сторнці у Facebook виклав сам шеф-кухар. За словами Олівера, це – найкращий день народження в його житті.

Теги: LifeStyle Курйози Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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