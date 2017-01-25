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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сотні студентів вийшли на антиурядові протести в Польщі

23:02, сьогодні 91 Читать новость на русском

Проти політики керівної польської партії "Право і справедливість" сотні студентів вийшли на антиурядові протести.

Молодь вимагає від чинної влади підтримувати тісніші відносини з Європейським Союзом, надати притулок біженцям та відмовитися від освітньої реформи.

У Варшаві на протест зібралось майже дві сотні студентів. У руках вони тримали прапори Польщі і Євросоюзу. Схожі демонстрації відбулися і в інших містах країни – Познані і Вроцлаві.

Ми тут, тому що не згодні з ситуацією в Польщі. З тим, що влада робить з свободою медіа, з Конституцією і реформою освіти,
– прокоментувала одна з мітингувальниць.

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Нагадаємо, що у грудні в Польщі прокотилася хвиля протестів. Причиною масового мітингу стало те, що правляча партія "Право і справедливість", порушуючи Конституцію, провела голосування за бюджет на 2017 рік поза стінами парламенту і без присутності представників ЗМІ.

Теги: Політика Польща протести освіта
Джерело: 24 Канал
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