Сотні студентів вийшли на антиурядові протести в Польщі

Проти політики керівної польської партії "Право і справедливість" сотні студентів вийшли на антиурядові протести.

Молодь вимагає від чинної влади підтримувати тісніші відносини з Європейським Союзом, надати притулок біженцям та відмовитися від освітньої реформи.

У Варшаві на протест зібралось майже дві сотні студентів. У руках вони тримали прапори Польщі і Євросоюзу. Схожі демонстрації відбулися і в інших містах країни – Познані і Вроцлаві.

Ми тут, тому що не згодні з ситуацією в Польщі. З тим, що влада робить з свободою медіа, з Конституцією і реформою освіти,

– прокоментувала одна з мітингувальниць.

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Нагадаємо, що у грудні в Польщі прокотилася хвиля протестів. Причиною масового мітингу стало те, що правляча партія "Право і справедливість", порушуючи Конституцію, провела голосування за бюджет на 2017 рік поза стінами парламенту і без присутності представників ЗМІ.