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Сотні жертв та поранених в ЦАР через зіткнення християнських та ісламських бойовиків

09:27, сьогодні 250 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики "Антибалака" у ЦАР / reuters

У Центральноафриканській республіці (ЦАР) майже всі жителі міста Бріа були змушені рятуватись втечею та покинути свої домівки через зіткнення між двома ворожими угрупуваннями.

За даними уряду ЦАР, у результаті запеклих боїв у місті загинуло близько 300 та було поранено близько 200 осіб. При цьому, більшість жертв є цивільними особами, пише DW.

Крім того, з початку загострення протистояння між двома угрупованнями близько 100 тисяч жителів Бріа та його околиць стали внутрішніми переселенцями.

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Раніше цього місяця, згідно з даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, внаслідок протистояння між бойовиками різних груп загинуло 115 жителів у місті Бангасу на півдні ЦАР.

Центральноафриканська республіка, значна частина якого страждає від бідності, перебуває у кризі з 2012 року, коли розпочалось активне збройне протистояння між християнськими та мусульманськими групами бойовиків.

Теги: релігія Сутички Жертви іслам
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