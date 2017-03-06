Сотня обстрілів за добу: на Донбасі серед військових є поранені

Бойовики не припиняють обстріли українських військових на Донбасі. Лише за 5 березня вони 100 разів відкривали вогонь по українським позиціям.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, під обстріли 122-мм артилерії, танків, мінометів та БМП потрапило Луганське. Також танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках, що на Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП та танки противника вели вогонь по Водяному, Мар’їнці та Широкиному. Крім того, позиції у Широкиному були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів у Тарамчуку,

– йдеться в повідомлені військових.

На Луганському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богуславське. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну.

Загалом зафіксовано 100 обстрілів. Двоє наших військових поранено, троє травмовано.

Читайте також: Бойовики вщент зруйнували шахту "Бутівка" під Донецьком: з'явилося відео