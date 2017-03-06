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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сотня обстрілів за добу: на Донбасі серед військових є поранені

08:26, сьогодні 199 Читать новость на русском
Українські військові
Українські військові

Бойовики не припиняють обстріли українських військових на Донбасі. Лише за 5 березня вони 100 разів відкривали вогонь по українським позиціям.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, під обстріли 122-мм артилерії, танків, мінометів та БМП потрапило Луганське. Також танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках, що на Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП та танки противника вели вогонь по Водяному, Мар’їнці та Широкиному. Крім того, позиції у Широкиному були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів у Тарамчуку,
– йдеться в повідомлені військових.

На Луганському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богуславське. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну.

Загалом зафіксовано 100 обстрілів. Двоє наших військових поранено, троє травмовано.

Читайте також: Бойовики вщент зруйнували шахту "Бутівка" під Донецьком: з'явилося відео

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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