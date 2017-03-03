Соціальний проект "Переможці", який присвячений учасникам АТО, підтримав меценат Андрій Мацола

Проект, який присвятили тим учасникам АТО, котрі зазнали фізичних травм і втратили частини тіла під час військових дій на Сході, у 2017 році вже залучив до себе більше 30 учасників.

Зараз проект під назвою "Переможці" набирає нового масштабу і має попереду багато планів.

Вже скоро з’явиться спеціальний благодійний випуск VIVA! Переможці, в якому покажуть героїв проекту. Саме зараз на фінальній стадії фотосесія учасників у студії Олександра Мордерера і Тетяни Рубльової. Також фотографії стануть частиною оновленої експозиції виставки у НСК "Олімпійський". Разом з ветеранами АТО на протезах та візках в проекті беруть участь і чемпіони-паралімпійці, повідомляє "УНІАН".

За мету цього року проект "Переможці" поставив собі пропагування якісної психологічної та фізіологічної реабілітації для тих, хто повертається до мирного і буденного життя після поранень. Також проект хоче звернути увагу на спортивне протезування в Україні. Долучився до цієї важливої справи відомий меценат Андрій Мацола, який буде допомагати розвивати проект, який змушує діяти, перемагати і не здаватись.

"Важливо, коли люди на одній хвилі. Коли зустрічаються вперше, але одразу знаходять спільну мову, бо мають спільні цілі та пріоритети. А ще важливо, коли в успішних бізнесменів є час і бажання допомагати, а його команда вміє швидко реагувати на нові виклики і розставляти пріоритети. Рада вітати Андрія Мацолу з нами в проекті! Це справді для нас та для наших героїв важлива підтримка і в досить складний момент. Андрієві близька наша тема, він допомагає у працевлаштуванні ветеранів АТО та робить багато добрих справ. Справжній патріот. У нас великі плани, в тому числі – нові прем’єри "Переможців" в Україні та світі", – розповіла Соломія Вітвіцька, куратор соціального мультимедійного проекту "Переможці".

У 2016 році Андрій Мацола допоміг у Києві розпочати роботу Центру практичної допомоги захисникам України AXIOS. А проект "Переможці" є продовженням роботи центру. Адже у них спільна мета – допомогти ветеранам АТО повернутися до мирного життя. Центр буде сприяти працевлаштуванню його учасників, а також придбає спортивні протези.

"Я завжди захоплювався людьми, які попри біль та втрати, не нарікали на життя, не ображалися на всіх довкола, не опускали руки. Я захоплююсь людьми, які попри найважчі складнощі знаходять в собі сили боротися і перемагати. Саме такі Люди, Люди з великої літери, звертаються до нашого центру AXIOS. Саме таких, загартованих, але незламних хлопців, я зустрів на проекті “Переможці”, – розповів Андрій Мацола, засновник Центру практичної допомоги захисникам України AXIOS. – Спілкуючись з ними, розумієш, наскільки сильні вони – і духовно, і фізично. Наша задача – допомогти їм жити повноцінним життям, зробити їх щасливими. Це не складно. Достатньо просто підтримати, поділитися своїми можливостями, та найголовніше – бути другом".

24 березня в Загребі відбудеться фан-рух "Вірні збірній". Андрій Мацола запросив учасників проекту "Переможці" підтримати Національну збірну України з футболу в матчі проти Хорватії, і, тим самим, надихнутися і повірити в себе. До Хорватії вирушає команда ветеранів АТО з протезами, дехто з хлопців разом з іншими українськими вболівальниками зіграє в товариському матчі проти хорватських фанів.